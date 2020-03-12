В МВД рассказали, где в Киеве установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД
Четверг, 12 марта 2020, 14:09
На улицах Киева установлено 20 камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД
Источник: пресс-служба МВД
Детали: За превышение скорости водителями более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить штраф 510 гривен.
Сейчас камеры фотовидеофиксации дорожного движения установлены на Северном и Южном мостах в обоих направлениях и на улицах:
- ул. Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
- улица Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Броварской проспект. (М. Левобережная)
- Броварской проспект / ул. строителей
- проспект Героев Сталинграда, 25
- проспект Владимира Маяковского, 56
- проспект Владимира Маяковского, 65
- Дружбы народов бульвар, 27
- Дружбы народов бульвар, 36
- Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
- Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
- Харьковская площадь / проспект Бажана
- Харьковская площадь / проспект Бажана
Что было раньше: 12 марта президент Владимир Зеленский и внутренних дел Арсен Аваков запустили в Киеве систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
По словам Авакова, камеры устанавливаются в местах наибольшей концентрации ДТП