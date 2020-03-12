В МВД рассказали, где в Киеве установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД

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Четверг, 12 марта 2020, 15:09

На улицах Киева установлено 20 камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД

Источник: пресс-служба МВД

Детали: За превышение скорости водителями более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить штраф 510 гривен.

Сейчас камеры фотовидеофиксации дорожного движения установлены на Северном и Южном мостах в обоих направлениях и на улицах:

  • ул. Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
  • улица Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Броварской проспект. (М. Левобережная)
  • Броварской проспект / ул. строителей
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • Дружбы народов бульвар, 27
  • Дружбы народов бульвар, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
  • Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
  • Харьковская площадь / проспект Бажана
  • Харьковская площадь / проспект Бажана
 

Что было раньше: 12 марта президент Владимир Зеленский и внутренних дел Арсен Аваков запустили в Киеве систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

По словам Авакова, камеры устанавливаются в местах наибольшей концентрации ДТП

Темы: Киев МВД дороги авто


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