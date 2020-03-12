Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МВД рассказали, где в Киеве установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД

Четверг, 12 марта 2020, 14:09
В МВД рассказали, где в Киеве установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД

На улицах Киева установлено 20 камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД

Источник: пресс-служба МВД

Детали: За превышение скорости водителями более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить штраф 510 гривен.

Сейчас камеры фотовидеофиксации дорожного движения установлены на Северном и Южном мостах в обоих направлениях и на улицах:

  • ул. Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
  • улица Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Броварской проспект. (М. Левобережная)
  • Броварской проспект / ул. строителей
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • Дружбы народов бульвар, 27
  • Дружбы народов бульвар, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
  • Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
  • Харьковская площадь / проспект Бажана
  • Харьковская площадь / проспект Бажана
 

Что было раньше: 12 марта президент Владимир Зеленский и внутренних дел Арсен Аваков запустили в Киеве систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

По словам Авакова, камеры устанавливаются в местах наибольшей концентрации ДТП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевМВДдорогиавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: