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Через пандемію у світі скасували найважливіші тенісні і баскетбольні турніри

Четвер, 12 березня 2020, 14:36
Через пандемію у світі скасували найважливіші тенісні і баскетбольні турніри

Через пандемію нового коронавирусу найбільші баскетбольні і тенісні асоціації відклали проведення своїх турнірів.

Джерело: Sportarena

Зокрема, американська NBA призупинила баскетбольний сезон після того, як гравець "Юти Джаз" Руді Гобер здав позитивний тест на коронавірус.

Асоціація припинила всі матчі регулярного чемпіонату до з'ясування всіх обставин ситуації, що склалася.

Європейська баскетбольна федерація FIBA ​​теж призупинила проведення всіх турнірів під своєю егідою через коронавирус. Це рішення вступає в силу 13 березня.

У федерації стежитимуть за ситуацією з пандемією, щоб відновити змагання за сприятливих умов.

Превентивних заходів вжила й асоціація тенісних професіоналів ATP. Вона відклала всі змагання на шість тижнів через пандемію коронавирусу. Рада гравців і керівництво туру провели онлайн-конференцію, на якій прийняли рішення тимчасово призупинити проведення всіх турнірів.

Більшість гравців виступила за проведення матчів без глядачів, проте остаточне рішення призвело до повного припинення турнірів. Втім, існує ймовірність того, що в кінці квітня ця пауза може бути продовжена.

Також в зв'язку з пандемією вже були припинені чемпіонати з футболу Італії і Франції, а матчі чемпіонату Англії, судячи з усього, вже незабаром будуть проводитися при порожніх трибунах.

Нагадаємо:

До 3 квітня 3 матчі УПЛ, Кубку України та інших національних змагань проходитимуть без глядачів, а Федерація баскетболу вирішила завершити проведення чемпіонату Суперліги.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорткоронавірус
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