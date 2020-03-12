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Карантин: в Україні заборонили проводити футбольні матчі з глядачами

Четвер, 12 березня 2020, 13:16
Карантин: в Україні заборонили проводити футбольні матчі з глядачами

До 3 квітня 3 матчі УПЛ, Кубку України та інших національних змагань проходитимуть без глядачів, а Федерація баскетболу вирішила завершити проведення чемпіонату Суперліги.

Джерело: рішення Виконавчого комітету Української асоціації футболу, рішення виконкому Федерації баскетболу України

Деталі: На виконання постанови Кабінету Міністрів України про обмежувальні заходи у зв’язку з ризиком епідемії коронавірусної інфекції, УАФ вирішила до 3 квітня проводити матчі УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу без глядачів.

Те ж саме стосується і змагань обласного, районного та міського рівня

УАФ також  призупиняє до 3 квітня проведення усіх змагань ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях.

Виконком Федерації баскетболу України вирішив завершити проведення XXIX чемпіонатів України серед чоловічих і жіночих команд сезону 2019/2020 у Дивізіоні "А" (Суперліга) та Дивізіоні "Б" (Вища ліга).

Фінал Чемпіонату чотирьох Кубку України серед чоловічих команд вирішено перенести на вересень 2020 року.

Змагання серед чоловічих та жіночих команд Дивізіону "В" та серед молодіжних команд вирішили призупинити до 3 квітня.

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Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, повідомлялося, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусфутболкарантинспорт
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