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Из-за пандемии в мире отменили важнейшие теннисные и баскетбольные турниры

Четверг, 12 марта 2020, 14:36
Из-за пандемии в мире отменили важнейшие теннисные и баскетбольные турниры

Из-за пандемии нового коронавируса крупнейшие баскетбольные и теннисные ассоциации отложили проведение своих турниров.

Источник: Sportarena

В частности, американская NBA приостановила баскетбольный сезон после того, как игрок "Юты Джаз" Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.

Ассоциация прекратила все матчи регулярного чемпионата до выяснения всех обстоятельств в сложившейся ситуации.

Европейская баскетбольная федерация FIBA тоже приостановила проведение всех турниров под своей эгидой из-за коронавируса. Данное решение вступает в силу с 13 марта.

В федерации будут следить за ситуацией с пандемией, чтобы возобновить соревнования при благоприятных условиях.

Превентивные меры приняла и ассоциация теннисных профессионалов ATP. Она отложила все соревнования на шесть недель из-за пандемии коронавируса. Совет игроков и руководство тура провели онлайн-конференцию, на которой приняли решение временно приостановить проведение всех турниров.

Большинство игроков ратовали за проведение матчей без зрителей, однако окончательное решение привело к полной приостановке турниров. Впрочем, существует вероятность того, что в конце апреля эта пауза может продлиться.

Также в связи с пандемией уже были приостановлены чемпионаты по футболу Италии и Франции, а матчи чемпионата Англии, судя по всему, уже в скором времени будут проводиться при пустых трибунах.

Напомним:

До 3 апреля 3 матча УПЛ, Кубка Украины и других национальных соревнований будут проходить без зрителей, а Федерация баскетбола решила завершить проведение чемпионата Суперлиги.

Темы: спорткоронавирус
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