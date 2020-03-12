Из-за пандемии в мире отменили важнейшие теннисные и баскетбольные турниры

522 просмотра
Четверг, 12 марта 2020, 15:36

Из-за пандемии нового коронавируса крупнейшие баскетбольные и теннисные ассоциации отложили проведение своих турниров.

Источник: Sportarena

В частности, американская NBA приостановила баскетбольный сезон после того, как игрок "Юты Джаз" Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.

Ассоциация прекратила все матчи регулярного чемпионата до выяснения всех обстоятельств в сложившейся ситуации.

Европейская баскетбольная федерация FIBA тоже приостановила проведение всех турниров под своей эгидой из-за коронавируса. Данное решение вступает в силу с 13 марта.

В федерации будут следить за ситуацией с пандемией, чтобы возобновить соревнования при благоприятных условиях.

Превентивные меры приняла и ассоциация теннисных профессионалов ATP. Она отложила все соревнования на шесть недель из-за пандемии коронавируса. Совет игроков и руководство тура провели онлайн-конференцию, на которой приняли решение временно приостановить проведение всех турниров.

Большинство игроков ратовали за проведение матчей без зрителей, однако окончательное решение привело к полной приостановке турниров. Впрочем, существует вероятность того, что в конце апреля эта пауза может продлиться.

Также в связи с пандемией уже были приостановлены чемпионаты по футболу Италии и Франции, а матчи чемпионата Англии, судя по всему, уже в скором времени будут проводиться при пустых трибунах.

Напомним:

До 3 апреля 3 матча УПЛ, Кубка Украины и других национальных соревнований будут проходить без зрителей, а Федерация баскетбола решила завершить проведение чемпионата Суперлиги.

Темы: спорт коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Карантин: в Украине запретили проводить футбольные матчи со зрителями 12 марта 2020, 14:16
Стали известны первые четвертьфиналисты Лиги Чемпионов 11 марта 2020, 00:09
Свитолина выиграла еще один титул WTA и вернулась в Топ-5 в рейтинге 9 марта 2020, 10:47
Все новости
Главные новости
Без этической комиссии и сокращения Верховного суда: как КС изменил реформу Зеленского
Шестеро раненых на Донбассе бойцов – в тяжелом состоянии
Секретарь СНБО отреагировал на сорванную презентацию Сивохо
В Киеве напали на главврача Института рака
Все новости
еда

7 рецептов из овсянки, которые можно приготовить с вечера на утро

Фото

11 фото, которые показывают, что спать в любой позе – это суперсила

поясняет Супрун

Почему санэпидемслужба нас не спасет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!