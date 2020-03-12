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Коронавірус вніс зміни у церемонію запалення Олімпійського вогню

Четвер, 12 березня 2020, 15:27
Коронавірус вніс зміни у церемонію запалення Олімпійського вогню

Через спалах коронавірусу церемонія запалення Олімпійського вогню для Ігор в Токіо проходила без глядачів.

Джерело: Reuters

Деталі: Церемонія проходила, як і завжди, в грецькій Олімпії. Цього року смолоскип запалювали від сонячних променів за допомогою увігнутого (параболічного) дзеркала.

Вперше з 1984 року Олімпійський вогонь запалювався без глядачів. Були присутні тільки кілька десятків акредитованих офіційних осіб.

Олімпійські ігри 2020 проходитимуть у період з 24 липня до 9 серпня в столиці Японії Токіо.

Нагадаємо:

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила всесвітню пандемію коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіадакоронавірус
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