Коронавірус вніс зміни у церемонію запалення Олімпійського вогню

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Четвер, 12 березня 2020, 16:27

Через спалах коронавірусу церемонія запалення Олімпійського вогню для Ігор в Токіо проходила без глядачів.

Джерело: Reuters

Деталі: Церемонія проходила, як і завжди, в грецькій Олімпії. Цього року смолоскип запалювали від сонячних променів за допомогою увігнутого (параболічного) дзеркала.

Вперше з 1984 року Олімпійський вогонь запалювався без глядачів. Були присутні тільки кілька десятків акредитованих офіційних осіб.

Олімпійські ігри 2020 проходитимуть у період з 24 липня до 9 серпня в столиці Японії Токіо.

Нагадаємо:

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила всесвітню пандемію коронавірусу.

Теми: Олімпіада коронавірус


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