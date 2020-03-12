Коронавирус внес изменения в церемонию зажигания Олимпийского огня

1011 просмотров
Четверг, 12 марта 2020, 16:27

Из-за вспышки коронавируса церемония зажигания Олимпийского огня для Игр в Токио проходила без зрителей.

Источник: Reuters

Детали: Церемония проходила, как и всегда, в греческой Олимпии. В этом году факел зажигали от солнечных лучей с помощью вогнутого (параболического) зеркала.

Впервые с 1984 года Олимпийский огонь зажигался без зрителей. Присутствовали только несколько десятков аккредитованных официальных лиц.

Олимпийские игры 2020 пройдут в период с 24 июля по 9 августа в столице Японии Токио.

Напомним:

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила всемирную пандемию коронавируса.

Темы: Олимпиада коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Летнюю Олимпиаду могут перенести на 2 года из-за коронавируса 11 марта 2020, 11:30
Олимпийские Игры в Токио не планируют переносить из-за коронавируса 25 февраля 2020, 09:22
Олимпиада – для кого это хорошо? Кроме коррупционеров, которые пилят олимпийские бюджеты 12 февраля 2020, 09:48
Все новости
Главные новости
Нацкорпус подал в СБУ заявление о государственной измене Сивохо
В Испании число погибших от коронавируса в сутки выросло почти вдвое
Без этической комиссии и сокращения Верховного суда: как КС изменил реформу Зеленского
Шестеро раненых на Донбассе бойцов – в тяжелом состоянии
Все новости
здоровье

Химиотерапия: 10 продуктов, которые полезно есть при прохождении курса

поясняет Супрун

Почему необходимо постоянно очищать свой смартфон?

Опыт

Опыт ветерана: Виктор Шинкарук, пограничник, член Украинской сборной "Игр непокоренных"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів