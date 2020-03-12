Коронавирус внес изменения в церемонию зажигания Олимпийского огня

Из-за вспышки коронавируса церемония зажигания Олимпийского огня для Игр в Токио проходила без зрителей.

Источник: Reuters

Детали: Церемония проходила, как и всегда, в греческой Олимпии. В этом году факел зажигали от солнечных лучей с помощью вогнутого (параболического) зеркала.

Впервые с 1984 года Олимпийский огонь зажигался без зрителей. Присутствовали только несколько десятков аккредитованных официальных лиц.

Олимпийские игры 2020 пройдут в период с 24 июля по 9 августа в столице Японии Токио.

Напомним:

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила всемирную пандемию коронавируса.