Активісти взяли в осаду готель в Одесі, де засідають прихильники Медведчука – ЗМІ

Активісти патріотичних організацій Одеси намагалися увірватися в готель "Бристоль", де проходить конференція партії "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: "Думская"

Деталі: Між ними і прихильниками ОПЗЖ періодично спалахували бійки. Хтось навіть розпилив сльозогінний газ. Поліція розділила сторони і намагалася не допустити ескалації конфлікту.

думская

думская

З боку патріотів, за даними місцевих журналістів, у подіях беруть участь активісти "Дії", "Автомайдану" Євгена Резвушкіна і "Нацкорпуса", ОПЗЖ захищають співробітники охоронної фірми "Зевс" і приблизно сотня молодиків спортивної статури.

На конференції ОПЗЖ Миколу Скорика перевели з поста т.в.о. керівника облорганізації партії на посаду голови міської організації. Замість нього обласне відділення очолив Вадим Рабінович.