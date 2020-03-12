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Активісти взяли в осаду готель в Одесі, де засідають прихильники Медведчука – ЗМІ

Четвер, 12 березня 2020, 15:43
Активісти взяли в осаду готель в Одесі, де засідають прихильники Медведчука – ЗМІ
Думская

Активісти патріотичних організацій Одеси намагалися увірватися в готель "Бристоль", де проходить конференція партії "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: "Думская"

Деталі: Між ними і прихильниками ОПЗЖ періодично спалахували бійки. Хтось навіть розпилив сльозогінний газ. Поліція розділила сторони і намагалася не допустити ескалації конфлікту.

 
думская
 
думская

З боку патріотів, за даними місцевих журналістів, у подіях беруть участь активісти "Дії", "Автомайдану" Євгена Резвушкіна і "Нацкорпуса", ОПЗЖ захищають співробітники охоронної фірми "Зевс" і приблизно сотня молодиків спортивної статури.

На конференції ОПЗЖ Миколу Скорика перевели з поста т.в.о. керівника облорганізації партії на посаду голови міської організації. Замість нього обласне відділення очолив Вадим Рабінович.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗЖОдеса
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