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Активисты осаждают отель в Одессы, где заседают сторонники Медведчука – СМИ

Четверг, 12 марта 2020, 15:43
Активисты осаждают отель в Одессы, где заседают сторонники Медведчука – СМИ
Думская

Активисты патриотических организаций Одессы пытались ворваться в гостиницу "Бристоль", где проходит конференция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".  

Источник: "Думская"

Детали: Между ними и сторонниками ОПЗЖ периодически вспыхивали потасовки. Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция разделила стороны и пыталась не допустить эскалации конфликта.

 
 
думская

Со стороны патриотов, по данным местных журналистов, в событиях участвуют активисты "Дії", "Автомайдана" Евгения Резвушкина и "Нацкорпуса", ОПЗЖ защищают сотрудники охранной фирмы "Зевс" и примерно сотня молодчиков спортивного телосложения.

На конференции ОПЗЖ Николая Скорика перевели с поста вр.и.о. руководителя облорганизации партии на должность главы городской организации. Вместо него областное отделение возглавил Вадим Рабинович.

 

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Темы: ОПЗЖОдесса
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