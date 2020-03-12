Активисты осаждают отель в Одессы, где заседают сторонники Медведчука – СМИ

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Четверг, 12 марта 2020, 16:43
Думская

Активисты патриотических организаций Одессы пытались ворваться в гостиницу "Бристоль", где проходит конференция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".  

Источник: "Думская"

Детали: Между ними и сторонниками ОПЗЖ периодически вспыхивали потасовки. Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция разделила стороны и пыталась не допустить эскалации конфликта.

 
 
думская

Со стороны патриотов, по данным местных журналистов, в событиях участвуют активисты "Дії", "Автомайдана" Евгения Резвушкина и "Нацкорпуса", ОПЗЖ защищают сотрудники охранной фирмы "Зевс" и примерно сотня молодчиков спортивного телосложения.

На конференции ОПЗЖ Николая Скорика перевели с поста вр.и.о. руководителя облорганизации партии на должность главы городской организации. Вместо него областное отделение возглавил Вадим Рабинович.

 

Темы: ОПЗЖ Одесса


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