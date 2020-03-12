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Поранений боєць і знищені точки противника: на Донбасі нове загострення

Четвер, 12 березня 2020, 16:06
Поранений боєць і знищені точки противника: на Донбасі нове загострення

Бойовики здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил на Донбасі і поранили українського військового. У відповідь підрозділи ОС знищили вогневі точки противника.

Джерело: повідомлення пресслужби Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: За її даними, бойове зіткнення сталося у четвер, 12 березня. Російські окупанти обстріляли підрозділи Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Зайцеве. Противник вів обстріли з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів.

За інформацією українських військових, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали для складання іспитів.

Окупанти прицільним пострілом поранили одного українського захисника.

Дослівно: "Такі злочинні дії не залишились без відповіді. Українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються".

Українська правда

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Теми: ООСДонбаснадзвичайна подія
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