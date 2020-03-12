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Раненый боец ​​и уничтоженные точки противника: на Донбассе новое обострение

Четверг, 12 марта 2020, 16:06
Раненый боец ​​и уничтоженные точки противника: на Донбассе новое обострение

Боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил на Донбассе и ранили украинского военного. В ответ подразделения ОС уничтожили огневые точки противника.

Источник: сообщение пресс-службы Объединенных сил в Facebook

Детали: По ее данным, боестолкновение произошло в четверг, 12 марта. Российские оккупанты обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Зайцево. Противник вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была зафиксирована работа вражеских снайперов.

По информации украинских военных, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали для сдачи экзаменов.

Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного украинского защитника.

Дословно: "Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются".

Украинская правда
Темы: ООСДонбассчрезвычайное происшествие
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