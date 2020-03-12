Україна закриє близько 70% всіх пунктів пропуску через кордон, поки всі відкриті

Зараз в Україні всі пункти пропуску через український кордон працюють в штатному режимі.

Джерело: пресслужба Кабінету міністрів

Деталі: Зазначається, що через ситуацію з корона вірусом уряд найближчим часом обмежить кількість діючих пунктів пропуску.

До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, проте остаточний список уточнюється.

Офіційну інформацію обіцяють оприлюднити на Урядовому порталі.

Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн