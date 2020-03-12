Україна закриє близько 70% всіх пунктів пропуску через кордон, поки всі відкриті
Четвер, 12 березня 2020, 16:08
Зараз в Україні всі пункти пропуску через український кордон працюють в штатному режимі.
Джерело: пресслужба Кабінету міністрів
Деталі: Зазначається, що через ситуацію з корона вірусом уряд найближчим часом обмежить кількість діючих пунктів пропуску.
До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, проте остаточний список уточнюється.
Офіційну інформацію обіцяють оприлюднити на Урядовому порталі.
Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
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Українська правда