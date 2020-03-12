Украина закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу, пока все открыты
2170 просмотров
Четверг, 12 марта 2020, 17:08
Сейчас в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме.
Источник: пресс-служба Кабинета министров
Детали: Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом правительство в ближайшее время ограничит количество действующих пунктов пропуска.
К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется.
Официальную информацию обещают обнародовать на Правительственном портале.
Украинская правда
powered by lun.ua