Украина закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу, пока все открыты

Сейчас в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме.

Источник: пресс-служба Кабинета министров

Детали: Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом правительство в ближайшее время ограничит количество действующих пунктов пропуска.

К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется.

Официальную информацию обещают обнародовать на Правительственном портале.