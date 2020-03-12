Украина закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу, пока все открыты

Сейчас в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме.

Источник: пресс-служба Кабинета министров

Детали: Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом правительство в ближайшее время ограничит количество действующих пунктов пропуска.

К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется.

Официальную информацию обещают обнародовать на Правительственном портале.

Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

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