Бойовики двічі порушили "тишу", одного військового ЗСУ поранили

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Четвер, 12 березня 2020, 18:46

Упродовж доби 12 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення пресслужби Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Один обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де ворог з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв захисників Водяного.

Тим часом поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", відмічена робота снайперської пари.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення.

Українська правда
Теми: ООС бойові дії


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