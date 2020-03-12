Бойовики двічі порушили "тишу", одного військового ЗСУ поранили

Упродовж доби 12 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення пресслужби Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Один обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де ворог з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв захисників Водяного.

Тим часом поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", відмічена робота снайперської пари.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення.