Боевики дважды нарушили "тишину", одного военного ВСУ ранили

В течение суток 12 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение пресс-службы Объединенных сил в Facebook

Детали: Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял защитников Водяного.

Между тем вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", отмечена работа снайперской пары.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранение.