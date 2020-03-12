Боевики дважды нарушили "тишину", одного военного ВСУ ранили

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Четверг, 12 марта 2020, 18:46

В течение суток 12 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение пресс-службы Объединенных сил в Facebook

Детали: Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял защитников Водяного.

Между тем вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", отмечена работа снайперской пары.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранение.

Украинская правда
Темы: ООС боевые действия


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