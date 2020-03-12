Боевики дважды нарушили "тишину", одного военного ВСУ ранили
Четверг, 12 марта 2020, 17:46
В течение суток 12 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение пресс-службы Объединенных сил в Facebook
Детали: Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял защитников Водяного.
Между тем вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", отмечена работа снайперской пары.
Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранение.
Украинская правда