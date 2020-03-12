У Харкові не закрили садки та школи на карантин – прокуратура відкрила справу

Прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження в зв'язку з тим, що в четвер у дитячих садках та школах в обласному центрі не ввели карантин через коронавірус.

Джерело: пресслужба прокуратури Харківщини, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Прокуратурою Харківської області внесено відомості до ЕРДР за фактом порушення правил боротьби з епідеміями (ч.1 ст. 325 ККУ) стосовно посадових осіб Харківської міської ради. Розпочато досудове розслідування".

Деталі: Розслідувати кримінальне провадження будуть органи поліції, прокуратура - здійснювати процесуальне керівництво.

Разом з тим, в прес-службі Харківської міськради повідомили, що карантин у міських шкільних і дошкільних установах буде введений з п'ятниці та триватиме до 3 квітня.

Що було раніше: 12 березня стало відомо, що усі навчальні заклади Харківської області закриваються на карантин, а очільнику Харкова Геннадію Кернесу рекомендували ввести обмежувальні заходи у школах і садках.