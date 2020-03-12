В Харькове не закрыли сады и школы на карантин: прокуратура открыла дело

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Четверг, 12 марта 2020, 19:14

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство в связи с тем, что в четверг в детских садах и школах в областном центре не ввели карантин из-за коронавируса.

Источник: пресс-служба прокуратуры Харьковской области, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Прокуратурой Харьковской области внесены ведомости в ЕРДР по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 ККУ) в отношении должностных лиц Харьковского городского совета. Начато досудебное расследование".

Детали: Расследовать уголовное производство будут органы полиции, прокуратура - осуществлять процессуальное руководство.

Вместе с тем, в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что карантин в городских школьных и дошкольных учреждениях введут с пятницы и продлится до 3 апреля.

Что было раньше: 12 марта стало известно, что все учебные заведения Харьковской области закрываются на карантин, а руководителю Харькова Геннадию Кернесу рекомендовали ввести ограничительные мероприятия в школах и садах.

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин Харьков


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