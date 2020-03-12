Вибори на окрузі №179: ЦВК показала "карантинні" рекомендації

У зв’язку з карантином, під час виборів на 179 окрузі, що на Харківщині, дільницю продезінфікують, а члени Дільничної виборчої комісії працюватимуть у масках.

Джерело: Центральна виборча комісія

Деталі: ЦВК ухвалила постанову, яка передбачає заходи щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції під час проміжних виборів.

Членів ДВК просять систематично провітрювати приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендувати виборцям чекати своєї черги на вулиці.

Працівникам дільниці рекомендують працювати в масках та користуватися антисептиками. Членів ДВК також поінформують щодо захисту від вірусів.

ЦВК просить Харківську облдержадміністрацію розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.

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