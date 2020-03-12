Вибори на окрузі №179: ЦВК показала "карантинні" рекомендації
Четвер, 12 березня 2020, 19:58
У зв’язку з карантином, під час виборів на 179 окрузі, що на Харківщині, дільницю продезінфікують, а члени Дільничної виборчої комісії працюватимуть у масках.
Джерело: Центральна виборча комісія
Деталі: ЦВК ухвалила постанову, яка передбачає заходи щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції під час проміжних виборів.
Членів ДВК просять систематично провітрювати приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендувати виборцям чекати своєї черги на вулиці.
Працівникам дільниці рекомендують працювати в масках та користуватися антисептиками. Членів ДВК також поінформують щодо захисту від вірусів.
ЦВК просить Харківську облдержадміністрацію розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.
Що було раніше:
- 13 грудня Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 харківської області. Таке рішення ЦВК прийняла через дострокове припинення повноважень нардепа від "Слуги народа" Олексія Кучера, обраного по виборчому округу № 179 в Харківській області, який пізніше очолив Харківську область.
- Відомо, що за крісло в Раді по 179 округу позмагаються 40 кандидатів.
Українська правда