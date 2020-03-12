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Вибори на окрузі №179: ЦВК показала "карантинні" рекомендації

Четвер, 12 березня 2020, 19:58
Вибори на окрузі №179: ЦВК показала карантинні рекомендації

У зв’язку з карантином, під час виборів на 179 окрузі, що на Харківщині, дільницю продезінфікують, а члени Дільничної виборчої комісії працюватимуть у масках.

Джерело: Центральна виборча комісія

Деталі: ЦВК ухвалила постанову, яка передбачає заходи щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції під час проміжних виборів.

Членів ДВК просять систематично провітрювати приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендувати виборцям чекати своєї черги на вулиці.

Працівникам дільниці рекомендують працювати в масках та користуватися антисептиками. Членів ДВК також поінформують щодо захисту від вірусів.

ЦВК просить Харківську облдержадміністрацію розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.  

Що було раніше

  • 13 грудня Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 харківської області. Таке рішення ЦВК прийняла через дострокове припинення повноважень нардепа від "Слуги народа" Олексія Кучера, обраного по виборчому округу № 179 в Харківській області, який пізніше очолив Харківську область.
  • Відомо, що за крісло в Раді по 179 округу позмагаються 40 кандидатів.

Українська правда

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Теми: ЦВКХарківвибори
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