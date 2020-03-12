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Выборы в округе №179: ЦИК показала "карантинные" рекомендации

Четверг, 12 марта 2020, 19:58
Выборы в округе №179: ЦИК показала карантинные рекомендации

В связи с карантином, во время выборов на 179 округе, что на Харьковщине, участок продезинфицируют, а члены участковой избирательной комиссии будут работать в масках.

Источник: Центральная избирательная комиссия

Детали: ЦИК приняла постановление, предусматривающее меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции во время промежуточных выборов.

Членов УИК просят систематически проветривать помещения участка, а в случае скопления людей - рекомендовать избирателям ждать своей очереди на улице.

Работникам участка рекомендуют работать в масках и пользоваться антисептиками. Членов УИК также проинформируют по защите от вирусов.

ЦИК просит Харьковскую облгосадминистрацию разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

Что было ранее:

  • 13 декабря Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 Харьковской области. Такое решение ЦИК приняла из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области, который позже возглавил область.
  • Известно, что за кресло в Раде по 179 округу поборются 40 кандидатов.

Украинская правда

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Темы: ЦИКХарьковвиборы
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