Выборы в округе №179: ЦИК показала "карантинные" рекомендации

В связи с карантином, во время выборов на 179 округе, что на Харьковщине, участок продезинфицируют, а члены участковой избирательной комиссии будут работать в масках.

Источник: Центральная избирательная комиссия

Детали: ЦИК приняла постановление, предусматривающее меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции во время промежуточных выборов.

Членов УИК просят систематически проветривать помещения участка, а в случае скопления людей - рекомендовать избирателям ждать своей очереди на улице.

Работникам участка рекомендуют работать в масках и пользоваться антисептиками. Членов УИК также проинформируют по защите от вирусов.

ЦИК просит Харьковскую облгосадминистрацию разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

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