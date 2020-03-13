Затриманих на півострові кримських татар відправили в СІЗО

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П'ятниця, 13 березня 2020, 04:31

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя арештував на два місяці трьох кримських татар, який затримали напередодні за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Едема Семедляєва

Деталі: Османа і Сейтумера Сейтумерових та Рустема Сейтемеметова кинули в СІЗО №1 Сімферополя до 10 травня. 

За словами адвоката, всі судові засідання проходили у відкритому режимі. 

""Ми вважаємо рішення незаконним і необгрунтованим. Як власне було необгрунтованим клопотання слідчого російської ФСБ Криму (про арешт трьох кримських татар). Хтось із адвокатів просив для свого підзахисного запобіжний захід, не пов'язаний з взяттям під варту; хтось - домашній арешт; я просив взагалі відмовити в задоволенні клопотання слідчого", – сказав Семедляєв.

Захист буде оскаржувати всі рішення. 

Що передувало: 11 березня російські силовики затримали 5 кримських татар після обшуків в окупованому Криму.

Українська правда
Теми: Крим кримські татари


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