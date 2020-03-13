Задержанных на полуострове крымских татар отправили в СИЗО

10 просмотров
Пятница, 13 марта 2020, 04:31

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца трех крымских татар, которые были задержаны накануне по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева

Детали: Османа и Сейтумера Сейтумеровых и Рустема Сейтемеметова отправили в СИЗО №1 Симферополя до 10 мая.

По словам адвоката, все судебные заседания проходили в открытом режиме.

"Мы считаем решение незаконным и необоснованным. Как собственно было необоснованным ходатайство следователя российской ФСБ Крыма (об аресте троих крымских татар). Кто-то из адвокатов просил для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу; кто-то – домашний арест; я просил вообще отказать в удовлетворении ходатайства следователя", – рассказал адвокат.

Защита будет обжаловать все решения.

Что предшествовало: 11 марта российские силовики задержали 5 крымских татар после обысков в оккупированном Крыму.

Украинская правда
Темы: Крым крымские татары


powered by lun.ua
Материалы по теме
Прокуратура и СБУ создают реестр иностранцев, незаконно ездивших в Крым 12 марта 2020, 15:59
Директор института нацпамяти рассказал о декоммунизации на Донбассе и в Крыму 12 марта 2020, 12:24
Новая волна преследований в Крыму: оккупанты задержали 5 крымских татар 11 марта 2020, 12:21
Все новости
Главные новости
Коронавирус в Украине: СНБО будет решать, закрывать ли границы
В городе на Житомирщине, где обнаружили женщину с коронавирусом, вводят чрезвычайное положение
Зеленский сделал экс-министра заместителем Ермака
В Украине еще два человека заболели коронавирусом
Все новости
советы

Как эффективно работать из дома и не потерять баланс

деньги

Как начать экономить: 4 советы

тест

Допишите 8 историй девушек. Интерактивный текст

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!