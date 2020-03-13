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Задержанных на полуострове крымских татар отправили в СИЗО

Пятница, 13 марта 2020, 03:31
Задержанных на полуострове крымских татар отправили в СИЗО

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца трех крымских татар, которые были задержаны накануне по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева

Детали: Османа и Сейтумера Сейтумеровых и Рустема Сейтемеметова отправили в СИЗО №1 Симферополя до 10 мая.

По словам адвоката, все судебные заседания проходили в открытом режиме.

"Мы считаем решение незаконным и необоснованным. Как собственно было необоснованным ходатайство следователя российской ФСБ Крыма (об аресте троих крымских татар). Кто-то из адвокатов просил для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу; кто-то – домашний арест; я просил вообще отказать в удовлетворении ходатайства следователя", – рассказал адвокат.

Защита будет обжаловать все решения.

Что предшествовало: 11 марта российские силовики задержали 5 крымских татар после обысков в оккупированном Крыму.

Украинская правда
Темы: Крымкрымские татары
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