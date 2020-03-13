Гравець "Челсі" підхопив коронавірус – команда самоізолюється

947 переглядів
П'ятниця, 13 березня 2020, 08:44

Гравець лондонського футбольного клубу "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі отримав позитивний тест на коронавірус Covid 2019.

Джерело: сайт ФК "Челсі" (Chelsea)

Деталі:  Каллум виявив симптоми, схожі на легку застуду, в понеділок вранці і відтоді не був на тренувальному майданчику.

Тепер він пройде період самоізоляції.

Персонал "Челсі", який нещодавно тісно контактував із гравцем, теж самоізолюється відповідно до Правил охорони здоров'я. Це повний склад чоловічої команди, тренери та деякі допоміжні працівники.

Ті, хто не мав тісних контактів із Каллумом, повернуться до роботи в найближчі дні.

Один із корпусів на тренувальному майданчику "Челсі", залишатиметься закритим.

Нагадаємо, Спілка європейських футбольних асоціацій планує перенести чемпіонат Європи 2020 на 2021 рік через коронавірус.

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія футбол Велика Британія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Перестати боятись лідерства. Перестати боятись гострих запитань. Почати показувати приклад 13 березня 2020, 08:00
У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19 13 березня 2020, 06:31
У дружини Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус 13 березня 2020, 04:59
Усі новини
Головні новини
У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19
Коронавірус в Україні: РНБО буде вирішувати, чи закривати кордони 
У місті на Житомирщині, де виявили жінку з коронавірусом, вводять надзвичайний стан
Зеленський зробив ексміністерку заступницею Єрмака
Усі новини
Фото

11 фото, які показують, що спати у будь-якій позі – це суперсила

пояснює Супрун

Чому санепідемслужба нас не врятує

психологія

Психологія паніки: як її уникнути?