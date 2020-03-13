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Гравець "Челсі" підхопив коронавірус – команда самоізолюється

П'ятниця, 13 березня 2020, 07:44
Гравець Челсі підхопив коронавірус – команда самоізолюється

Гравець лондонського футбольного клубу "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі отримав позитивний тест на коронавірус Covid 2019.

Джерело: сайт ФК "Челсі" (Chelsea)

Деталі:  Каллум виявив симптоми, схожі на легку застуду, в понеділок вранці і відтоді не був на тренувальному майданчику.

Тепер він пройде період самоізоляції.

Персонал "Челсі", який нещодавно тісно контактував із гравцем, теж самоізолюється відповідно до Правил охорони здоров'я. Це повний склад чоловічої команди, тренери та деякі допоміжні працівники.

Ті, хто не мав тісних контактів із Каллумом, повернуться до роботи в найближчі дні.

Один із корпусів на тренувальному майданчику "Челсі", залишатиметься закритим.

Нагадаємо, Спілка європейських футбольних асоціацій планує перенести чемпіонат Європи 2020 на 2021 рік через коронавірус.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяфутболВелика Британія
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