УЄФА скасує Євро-2020 через коронавірус – ЗМІ
Спілка європейських футбольних асоціацій планує перенести чемпіонат Європи 2020 на 2021 рік через коронавірус.
Джерело: L'Equipe
Деталі: На вівторок 17 березня УЄФА запросила представництва 55 асоціацій-членів з керівництвом Європейської асоціації європейських клубів та чемпіонатів та представником FIFPro (асоціації гравців) на засіданнях в режимі відеоконференції для обговорення реакції європейського футболу на пандемію коронавірусу.
Дебати стосуватимуться всіх національних та європейських змагань, включаючи Євро-2020
За інформацією французького видання, очікується, що УЄФА у вівторок оголосить про зупинку матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи через поширення коронавірусу, а також про перенесення Євро на 2021 рік.
Національні чемпіонати також планують перервати, навіть якщо вони не організовані безпосередньо УЄФА.
Передісторія:
- У 2020 році континентальна першість була запланована на період з 12 червня по 12 липня в 12 країнах Європи.
- Висловлювалося побоювання, що переїзди уболівальників між країнами можуть істотно додати проблем у боротьбі з вірусом.
- До фінальної частини Євро-2020 пробилася і збірна України. Жереб визачив команді Андрія Шевченка групу С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник мав визначитися після плей-офф Ліги Націй.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.