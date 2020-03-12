УЄФА скасує Євро-2020 через коронавірус – ЗМІ

8157 переглядів
Четвер, 12 березня 2020, 17:32

Спілка європейських футбольних асоціацій планує перенести чемпіонат Європи 2020 на 2021 рік через коронавірус.

Джерело: L'Equipe

Деталі: На вівторок 17 березня УЄФА запросила представництва 55 асоціацій-членів з керівництвом Європейської асоціації європейських клубів та чемпіонатів та представником FIFPro (асоціації гравців) на засіданнях в режимі відеоконференції для обговорення реакції європейського футболу на пандемію коронавірусу.

Дебати стосуватимуться всіх національних та європейських змагань, включаючи Євро-2020

За інформацією французького видання, очікується, що УЄФА у вівторок оголосить про зупинку матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи через поширення коронавірусу, а також про перенесення Євро на 2021 рік.

Національні чемпіонати також планують перервати, навіть якщо вони не організовані безпосередньо УЄФА.

Передісторія:

  • У 2020 році континентальна першість була запланована на період з 12 червня по 12 липня в 12 країнах Європи.
  • Висловлювалося побоювання, що переїзди уболівальників між країнами можуть істотно додати проблем у боротьбі з вірусом.
  • До фінальної частини Євро-2020 пробилася і збірна України. Жереб визачив команді Андрія Шевченка групу С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник мав визначитися після плей-офф Ліги Націй.
  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус футбол Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн 12 березня 2020, 17:50
Коронавірус може знизити обсяги переказів заробітчан – Нацбанк 12 березня 2020, 17:12
Україна закриє близько 70% всіх пунктів пропуску через кордон, поки всі відкриті 12 березня 2020, 17:08
Усі новини
Головні новини
УЄФА скасує Євро-2020 через коронавірус – ЗМІ
Київрада розірвала договори оренди з посольством РФ
Нацкорпус подав до СБУ заяву про державну зраду Сивохо
В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі
Усі новини
психологія

Психологія паніки: як її уникнути?

Кіно

Серіали березня-2020: "НульНульНуль", "Замок і ключ", "Я закохалася в голограму" та ще 4 новинки

психологія

Про подружні зради без нудних нотацій. Розповідає психолог