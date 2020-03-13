Игрок "Челси" подхватил коронавирус – команда самоизолируется
Игрок лондонского футбольного клуба "Челси" Каллум Хадсон-Одои получил положительный тест на коронавирус Covid 2019.
Источник: сайт ФК "Челси" (Chelsea)
Детали: Каллум обнаружил симптомы, похожие на легкую простуду, в понедельник утром и с тех пор не был на тренировочной площадке.
Теперь он пройдет период самоизоляции.
Персонал "Челси", который недавно тесно контактировал с игроком, тоже самоизолируется в соответствии с Правилами охраны здоровья. Это полный состав мужской команды, тренеры и некоторые вспомогательные работники.
Те, кто не имел тесных контактов с Каллумом, вернутся к работе в ближайшие дни.
Один из корпусов на тренировочной площадке "Челси" будет оставаться закрытым.
Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций планирует перенести чемпионат Европы 2020 в 2021 из-за коронавируса.