Игрок "Челси" подхватил коронавирус – команда самоизолируется

Игрок лондонского футбольного клуба "Челси" Каллум Хадсон-Одои получил положительный тест на коронавирус Covid 2019.

Источник: сайт ФК "Челси" (Chelsea)

Детали: Каллум обнаружил симптомы, похожие на легкую простуду, в понедельник утром и с тех пор не был на тренировочной площадке.

Теперь он пройдет период самоизоляции.

Персонал "Челси", который недавно тесно контактировал с игроком, тоже самоизолируется в соответствии с Правилами охраны здоровья. Это полный состав мужской команды, тренеры и некоторые вспомогательные работники.

Те, кто не имел тесных контактов с Каллумом, вернутся к работе в ближайшие дни.

Один из корпусов на тренировочной площадке "Челси" будет оставаться закрытым.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций планирует перенести чемпионат Европы 2020 в 2021 из-за коронавируса.