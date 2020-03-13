З району ООС хотіли вивезти гранатомети й кулемети – СБУ

3276 переглядів
П'ятниця, 13 березня 2020, 09:27

Служба безпеки України попередила у Луганській області протиправне вивезення арсеналу зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, учасники організованого угруповання намагалися нелегально переправити військові засоби ураження з району ООС до інших регіонів України.

Правоохоронці затримали двох фігурантів на блокпосту на автошляху Лисичанськ – Бахмут під час незаконного перевезення зброї на власному мікроавтобусі.

У ході огляду транспортного засобу учасників групи співробітники СБУ виявили 3 ручні протитанкові гранатомети РПГ-7В, станковий кулемет НСВ-12,7 "Утьос", 6 кулеметів ПКТ та РПК. Також вилучено маже 3 тисячі бойових набоїв різного калібру.

 
 
 

Вирішують питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Теми: зброя ООС СБУ Донбас Луганська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На блокпосту на Луганщині затримали автобус, повний зброї 12 березня 2020, 14:05
США перекинули в Європу бомбардувальники B-2 10 березня 2020, 09:30
СБУ затримала священника, що продавав ракети та гранати 3 березня 2020, 17:08
Усі новини
Головні новини
У Зеленського підтвердили, що він збирає РНБО
У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19
Коронавірус в Україні: РНБО буде вирішувати, чи закривати кордони 
У місті на Житомирщині, де виявили жінку з коронавірусом, вводять надзвичайний стан
Усі новини
Кіно

Серіали березня-2020: "НульНульНуль", "Замок і ключ", "Я закохалася в голограму" та ще 4 новинки

афіша

Де і коли цього року відбудеться ГогольFest

тест

Допишіть 8 історій дівчат. Інтерактивний текст