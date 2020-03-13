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З району ООС хотіли вивезти гранатомети й кулемети – СБУ

П'ятниця, 13 березня 2020, 08:27
З району ООС хотіли вивезти гранатомети й кулемети – СБУ

Служба безпеки України попередила у Луганській області протиправне вивезення арсеналу зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, учасники організованого угруповання намагалися нелегально переправити військові засоби ураження з району ООС до інших регіонів України.

Правоохоронці затримали двох фігурантів на блокпосту на автошляху Лисичанськ – Бахмут під час незаконного перевезення зброї на власному мікроавтобусі.

У ході огляду транспортного засобу учасників групи співробітники СБУ виявили 3 ручні протитанкові гранатомети РПГ-7В, станковий кулемет НСВ-12,7 "Утьос", 6 кулеметів ПКТ та РПК. Також вилучено маже 3 тисячі бойових набоїв різного калібру.

 
 
 

Вирішують питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяООССБУДонбасЛуганська область
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