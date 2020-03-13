Из района ООС хотели вывезти гранатометы и пулеметы – СБУ

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Пятница, 13 марта 2020, 09:27

Служба безопасности Украины предупредила в Луганской области противоправный вывоз арсенала оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

Источник: сайт СБУ

Детали: По предварительным данным следствия, участники организованной группировки пытались нелегально переправить военные средства поражения из района ООС в другие регионы Украины.

Правоохранители задержали двух фигурантов на блокпосту на автодороге Лисичанск – Бахмут во время незаконной перевозки оружия на собственном микроавтобусе.

В ходе осмотра транспортного средства участников группы сотрудники СБУ обнаружили 3 ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В, станковый пулемет НСВ-12,7 "Утес", 6 пулеметов ПКТ и РПК. Также изъято мажет 3 тысячи боевых патронов различного калибра.

 
 
 

Решают вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Темы: оружие ООС СБУ Донбасс Луганская область


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