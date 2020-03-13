З України намагались вивезти 1,5 тонни медичних масок – Аваков

У Борисполі правоохоронці завадили вивезенню з України медичних масок, експорт яких заборонено рішенням уряду у зв’язку з загрозою епідемії коронавірусу.

Джерело: міністр МВС Арсен Аваков на виїзному засіданні уряду за участі президента Володимира Зеленського, пресслужба ДПСУ

Пряма мова: "Зранку заарештували в Борисполі вантаж – півтори тони медичних масок, які готувалися і прямували до Арабських Еміратів та Риму".

Деталі: Аваков повідомив, що маски конфісковані і "будуть працювати на українців".

Прикордонна служба та поліція припинили заборонений експорт медичних масок в Борисполі. Намагалися вивезти в Доху і Рим.

1,5 тонни медичних масок залишаться для потреб України.

Маски конфісковані.

Порушено кримінальну справу.

Ми будемо жорстко припиняти подібне. Час такий! pic.twitter.com/83xLQMIH9C — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 13, 2020

Зеленський в ході засідання розказав, що на засіданні РНБО в цей день планується зокрема розглянути питання забезпечення лікарень масками і експрес-тестами на коронавірус.

Він зазначив, що зараз в аптеках продають захисні товари і тести за завищеними цінами.

"Тому у нас буде окрема розмова із виробниками, і з постачальниками щодо спекуляцій них цін", - сказав він.

UPD: Як пізніше повідомили прикордонники, невдовзі в терміналі для відправки у Францію зафіксували ще 2 партії медичних масок вагою близько 1 тонни.

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Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Зокрема, уряд до 1 червня заборонив експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення цими засобами населення.