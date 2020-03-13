З України намагались вивезти 1,5 тонни медичних масок – Аваков

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П'ятниця, 13 березня 2020, 11:29

У Борисполі правоохоронці завадили вивезенню з України медичних масок, експорт яких заборонено рішенням уряду у зв’язку з загрозою епідемії коронавірусу.

Джерело: міністр МВС Арсен Аваков на виїзному засіданні уряду за участі президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Зранку заарештували в Борисполі вантаж – півтори тони медичних масок, які готувалися і прямували до Арабських Еміратів та Риму".

Деталі: Аваков повідомив, що маски конфісковані і "будуть працювати на українців".

Зеленський в ході засідання розказав, що на засіданні РНБО в цей день планується зокрема розглянути питання забезпечення лікарень масками і експрес-тестами на коронавірус.

Він зазначив, що зараз в аптеках продають захисні товари і тести за завищеними цінами.

"Тому у нас буде окрема розмова із виробниками, і з постачальниками щодо спекуляцій них цін", - сказав він.

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Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Зокрема, уряд до 1 червня заборонив експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення цими засобами населення.

Українська правда
Теми: коронавірус Аваков


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