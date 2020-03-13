Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З України намагались вивезти 1,5 тонни медичних масок – Аваков

П'ятниця, 13 березня 2020, 10:29
З України намагались вивезти 1,5 тонни медичних масок – Аваков

У Борисполі правоохоронці завадили вивезенню з України медичних масок, експорт яких заборонено рішенням уряду у зв’язку з загрозою епідемії коронавірусу.

Джерело: міністр МВС Арсен Аваков на виїзному засіданні уряду за участі президента Володимира Зеленського, пресслужба ДПСУ

Пряма мова: "Зранку заарештували в Борисполі вантаж – півтори тони медичних масок, які готувалися і прямували до Арабських Еміратів та Риму".

Деталі: Аваков повідомив, що маски конфісковані і "будуть працювати на українців".

Зеленський в ході засідання розказав, що на засіданні РНБО в цей день планується зокрема розглянути питання забезпечення лікарень масками і експрес-тестами на коронавірус.

Він зазначив, що зараз в аптеках продають захисні товари і тести за завищеними цінами.

"Тому у нас буде окрема розмова із виробниками, і з постачальниками щодо спекуляцій них цін", - сказав він.

UPD: Як пізніше повідомили прикордонники, невдовзі в терміналі для відправки у Францію зафіксували ще 2 партії медичних масок вагою близько 1 тонни.

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Зокрема, уряд до 1 червня заборонив експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення цими засобами населення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусАваков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
Усі новини...
Реклама: