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Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок – Аваков

Пятница, 13 марта 2020, 10:29
Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок – Аваков

В Борисполе правоохранители помешали вывозу из Украины медицинских масок, экспорт которых запрещен решением правительства в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

Источник: министр МВД Арсен Аваков на выездном заседании правительства с участием президента Владимира Зеленского, пресс-служба ГПСУ

Прямая речь: "Утром арестовали в Борисполе груз - полторы тонны медицинских масок, которые готовились и направлялись в Арабские Эмираты и Рим".

Детали: Аваков сообщил, что маски конфискованы и "будут работать на украинцев".

Зеленский в ходе заседания рассказал, что на заседании СНБО в этот день планируется в частности рассмотреть вопрос обеспечения больниц масками и экспресс-тестами на коронавирус.

Он отметил, что сейчас в аптеках продают защитные товары и тесты по завышенным ценам.

"Поэтому у нас будет отдельный розговор и с производителями, и с поставщиками касательно спекулятивных цен", - сказал он.

UPD: Как сообщили пограничники, вскоре в терминале для отправки во Францию зафиксировали еще 2 партии медицинских масок весом около 1 тонны.

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Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В частности, правительство до 1 июня запретило экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение этими средствами населения.

Украинская правда

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Темы: коронавирусАваков
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