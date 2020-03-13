Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи переносять через коронавірус

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П'ятниця, 13 березня 2020, 12:43

У світлі подій, пов'язаних із поширенням COVID-19 у Європі і відповідних рішень, прийнятих владою різними країн, всі клубні змагання УЄФА, заплановані на наступний тиждень, переносяться.

Джерело: УЄФА

Деталі: Це включає в себе матчі Ліги чемпіонів УЄФА, заплановані на 17 і 18 березня 2020 року; всі матчі Ліги Європи, заплановані на 19 березня 2020 року; всі матчі молодіжної ліги УЄФА, заплановані на 17 і 18 березня 2020 року.

Відзначається, що про подальші рішення, коли ці матчі відбудуться, буде повідомлено в належний час.

Що передувало: Напередодні УЄФА запросив представників своїх 55 асоціацій-членів, а також рад Європейської асоціації клубів і європейських ліг і представника FIFPro на зустріч у режимі відеоконференції у вівторок 17 березня, щоб обговорити реакцію європейського футболу на пандемію коронавіруса COVID-19.

Очікується, що буде прийнято рішення про перенесення Чемпіонату Європи з футболу з 2020 на 2021 рік.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 футбол


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