Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены из-за коронавируса

В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых властями различными стран, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующую неделю, переносятся.

Источник: УЕФА

Детали: Это включает в себя матчи Лиги чемпионов УЕФА, запланированные на 17 и 18 марта 2020 года; все матчи Лиги Европы, запланированные на 19 марта 2020 года; все матчи молодежной лиги УЕФА, запланированные на 17 и 18 марта 2020 года.

Отмечается, что о дальнейших решениях, когда эти матчи состоятся, будет сообщено в надлежащее время.

Что предшествовало: Накануне УЕФА пригласил представителей своих 55 ассоциаций-членов, а также советов Европейской ассоциации клубов и европейских лиг и представителя FIFPro на встречу по видеоконференции во вторник 17 марта, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на пандемию коронавируса COVID-19.

Ожидается, что будет прийнято решение о переносе Чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год.