Коронавірус не знайшли майже в пів сотні українців

З початку року в Україні було зафіксовано 55 повідомлень про підозру на Covid-19, 49 з них не підтвердилися.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров'я в Telegram

Дослівно: "Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки - підтверджені лабораторно, 49 – негативні, коронавірусу немає, 3 зразки досліджується)".

Деталі: За даними МОЗ, в цілому у світі було зареєстровано 128 343 випадки захворювання на Covid-19, з них 68 324 (53,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 47 411 випадків у 116 країнах/територіях/регіонах.

Що було раніше: Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні – у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого побувала в Італії. Відтак, в Україні зафіксовано вже три випадки зараження Covid 2019.

11 березня влада вирішила запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу, хоча на той час було відомо лише про один випадок зараження у Чернівцях.

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