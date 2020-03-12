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В Україні ще дві людини захворіли на коронавірус

Четвер, 12 березня 2020, 18:10
В Україні ще дві людини захворіли на коронавірус
РБК-Україна

В Україні зафіксували два нових випадки захворювання на корона вірусну інфекцію.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів".

Деталі: Вказується, що пацієнтів ізолювали, їм надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами. Таким чином в Україні вже 3 підтверджені випадки захворювання на коронавірус.

Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Першй випадок захворювання на коронавірус в Україні було зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Інфікований – місцевий житель, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. 

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Українська правда

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Теми: коронавірускарантин
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