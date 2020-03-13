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Коронавирус не нашли почти у полсотни украинцев

Пятница, 13 марта 2020, 11:54
Коронавирус не нашли почти у полсотни украинцев

С начала года в Украине было зафиксировано 55 сообщений о подозрении на Covid-19, 49 из них не подтвердились.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения в Telegram

Дословно: "Всего с начала 2020 году в Центр общественного здоровья поступило 55 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 ​​случая - подтверждены лабораторно, 49 - отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуется)".

Детали: По данным Минздрава, в целом в мире было зарегистрировано 128 343 случая заболевания Covid-19, из них 68 324 (53,2%) человека выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 47 411 случаев в 116 странах / территориях / регионах.

Что было раньше: Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине – у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого побывала в Италии. Итого в Украине зафиксировано уже три случая заражения Covid 2019.

11 марта власти решили ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за риска распространения коронавируса, хотя в то время было известно лишь об одном случае заражения в Черновцах.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Украина
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