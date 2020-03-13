Коронавирус не нашли почти у полсотни украинцев

1370 просмотров
Пятница, 13 марта 2020, 12:54

С начала года в Украине было зафиксировано 55 сообщений о подозрении на Covid-19, 49 из них не подтвердились.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения в Telegram

Дословно: "Всего с начала 2020 году в Центр общественного здоровья поступило 55 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 ​​случая - подтверждены лабораторно, 49 - отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуется)".

Детали: По данным Минздрава, в целом в мире было зарегистрировано 128 343 случая заболевания Covid-19, из них 68 324 (53,2%) человека выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 47 411 случаев в 116 странах / территориях / регионах.

Что было раньше: Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине – у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого побывала в Италии. Итого в Украине зафиксировано уже три случая заражения Covid 2019.

11 марта власти решили ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за риска распространения коронавируса, хотя в то время было известно лишь об одном случае заражения в Черновцах.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко просит закрыть авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус 13 марта 2020, 13:02
Украинку, госпитализированную с коронавирусом в Италии, выписали из больницы 13 марта 2020, 12:59
Аваков: В оккупированной Горловке есть 12 больных коронавирусом 13 марта 2020, 12:54
Все новости
Главные новости
В Минске договорились о создании совместного с ОРДЛО органа – СМИ
Больную Covid 2019 из Радомышля подключали к аппарату искусственного дыхания
Мы ликвидируем ГАСИ – Зеленский
В Радомышле из-за коронавируса закрыли рынки и останавливают транспорт
Все новости
здоровье

4 способа безопасных поздравлений во времена коронавируса

поясняет Супрун

Почему санэпидемслужба нас не спасет

поясняет Супрун

Почему необходимо постоянно очищать свой смартфон?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів