Аваков: В окупованій Горлівці є 12 хворих на коронавірус

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П'ятниця, 13 березня 2020, 12:54

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці на Донеччині.

Джерело: Аваков на засіданні Кабміну, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Зараз ми маємо попередню інформацію о 12 випадках коронавірусу, який розповсюджений у Горлівці. Тому робимо посилений контроль з окупованими територіями".

Деталі: Зазначається, що громадяни України, які мешкають у Горлівці і мають там місце реєстрації, не зможуть потрапити на материкову територію України, поки діє карантин.

Теми: коронавірус Covid-2019 ОРДЛО Аваков


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