Аваков: В окупованій Горлівці є 12 хворих на коронавірус
П'ятниця, 13 березня 2020, 11:54
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці на Донеччині.
Джерело: Аваков на засіданні Кабміну, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Зараз ми маємо попередню інформацію о 12 випадках коронавірусу, який розповсюджений у Горлівці. Тому робимо посилений контроль з окупованими територіями".
Деталі: Зазначається, що громадяни України, які мешкають у Горлівці і мають там місце реєстрації, не зможуть потрапити на материкову територію України, поки діє карантин.
Передісторія:
- З початку року в Україні було зафіксовано 55 повідомлень про підозру на Covid-19, 49 з них не підтвердилися.
- 11 березня влада вирішила запровадити карантин в Україні на період з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу.
- Станом на 13 березня в Україні є 3 офіційно підтверджених випадки зараження коронавірусом: 2 у Чернівцях і один на Житомирщині.
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