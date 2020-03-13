Аваков: В окупованій Горлівці є 12 хворих на коронавірус

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці на Донеччині.

Джерело: Аваков на засіданні Кабміну, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Зараз ми маємо попередню інформацію о 12 випадках коронавірусу, який розповсюджений у Горлівці. Тому робимо посилений контроль з окупованими територіями".

Деталі: Зазначається, що громадяни України, які мешкають у Горлівці і мають там місце реєстрації, не зможуть потрапити на материкову територію України, поки діє карантин.