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Аваков: В окупованій Горлівці є 12 хворих на коронавірус

П'ятниця, 13 березня 2020, 11:54
Аваков: В окупованій Горлівці є 12 хворих на коронавірус

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці на Донеччині.

Джерело: Аваков на засіданні Кабміну, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Зараз ми маємо попередню інформацію о 12 випадках коронавірусу, який розповсюджений у Горлівці. Тому робимо посилений контроль з окупованими територіями".

Деталі: Зазначається, що громадяни України, які мешкають у Горлівці і мають там місце реєстрації, не зможуть потрапити на материкову територію України, поки діє карантин.

Передісторія:

  • З початку року в Україні було зафіксовано 55 повідомлень про підозру на Covid-19, 49 з них не підтвердилися.
  • 11 березня влада вирішила запровадити карантин в Україні на період з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу.
  • Станом на 13 березня в Україні є 3 офіційно підтверджених випадки зараження коронавірусом: 2 у Чернівцях і один на Житомирщині.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019ОРДЛОАваков
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