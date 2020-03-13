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Аваков: В оккупированной Горловке есть 12 больных коронавирусом

Пятница, 13 марта 2020, 11:54
Аваков: В оккупированной Горловке есть 12 больных коронавирусом

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о 12 случаях заболевания коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.

Источник: Аваков на заседании Кабмина, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке. Поэтому усиливаем контроль с оккупированными территориями".

Детали: Отмечается, что граждане Украины, которые проживают в Горловке и имеют там место регистрации, не смогут попасть на материковую территорию Украины, пока действует карантин.

Предыстория:

  • С начала года в Украине было зафиксировано 55 сообщений о подозрении на Covid-19, 49 из них не подтвердились.
  • 11 марта власти решили ввести карантин в Украине на период с 12 марта по 3 апреля из-за риска распространения коронавируса.
  • По состоянию на 13 марта в Украине есть 3 официально подтвержденных случаях заражения коронавирусом: 2 в Черновцах и один на Житомирщине.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

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Темы: коронавирусCovid-2019ОРДЛОАваков
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