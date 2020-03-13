Аваков: В оккупированной Горловке есть 12 больных коронавирусом

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о 12 случаях заболевания коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.

Источник: Аваков на заседании Кабмина, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке. Поэтому усиливаем контроль с оккупированными территориями".

Детали: Отмечается, что граждане Украины, которые проживают в Горловке и имеют там место регистрации, не смогут попасть на материковую территорию Украины, пока действует карантин.