Аваков: В оккупированной Горловке есть 12 больных коронавирусом

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Пятница, 13 марта 2020, 12:54

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о 12 случаях заболевания коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.

Источник: Аваков на заседании Кабмина, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке. Поэтому усиливаем контроль с оккупированными территориями".

Детали: Отмечается, что граждане Украины, которые проживают в Горловке и имеют там место регистрации, не смогут попасть на материковую территорию Украины, пока действует карантин.

Темы: коронавирус Covid-2019 ОРДЛО Аваков


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