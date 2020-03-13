Київське "Динамо" отримало суперника у півфіналі Кубка України

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П'ятниця, 13 березня 2020, 13:33

У півфіналі Кубку України з футболу київське "Динамо" зустрінеться з ужгородським "Минаєм".

Джерело: пресслужба столичного клубу

Деталі: 13 березня у Будинку футболу пройшла процедура жеребкування 1/2 фіналу.

Суперником київського "Динамо" на цій стадії стане "Минай" (Ужгород). Поєдинок відбудеться на полі команди з першої ліги.

У другій парі зійдуться "Маріуполь" та полтавська "Ворскла".

Півфінальні матчі заплановані на 15 квітня (базовий день), а проведення фіналу – на 13 травня.

Українська правда
Теми: футбол


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