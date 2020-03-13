Київське "Динамо" отримало суперника у півфіналі Кубка України
П'ятниця, 13 березня 2020, 12:33
У півфіналі Кубку України з футболу київське "Динамо" зустрінеться з ужгородським "Минаєм".
Джерело: пресслужба столичного клубу
Деталі: 13 березня у Будинку футболу пройшла процедура жеребкування 1/2 фіналу.
Суперником київського "Динамо" на цій стадії стане "Минай" (Ужгород). Поєдинок відбудеться на полі команди з першої ліги.
У другій парі зійдуться "Маріуполь" та полтавська "Ворскла".
Півфінальні матчі заплановані на 15 квітня (базовий день), а проведення фіналу – на 13 травня.
Українська правда