Киевское "Динамо" получило соперника в полуфинале Кубка Украины

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Пятница, 13 марта 2020, 13:33

В полуфинале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" встретится с ужгородским "Минаем".

Источник: пресс-служба столичного клуба

Детали: 13 марта в Доме футбола прошла процедура жеребьевки 1/2 финала.

Соперником киевского "Динамо" на этой стадии станет "Минай" (Ужгород). Поединок состоится на поле команды из первой лиги.

Во второй паре сойдутся "Мариуполь" и полтавская "Ворскла".

Полуфинальные матчи запланированы на 15 апреля (базовый день), а проведение финала – на 13 мая.

Украинская правда
Темы: футбол


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