Киевское "Динамо" получило соперника в полуфинале Кубка Украины

В полуфинале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" встретится с ужгородским "Минаем".

Источник: пресс-служба столичного клуба

Детали: 13 марта в Доме футбола прошла процедура жеребьевки 1/2 финала.

Соперником киевского "Динамо" на этой стадии станет "Минай" (Ужгород). Поединок состоится на поле команды из первой лиги.

Во второй паре сойдутся "Мариуполь" и полтавская "Ворскла".

Полуфинальные матчи запланированы на 15 апреля (базовый день), а проведение финала – на 13 мая.