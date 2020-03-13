Киевское "Динамо" получило соперника в полуфинале Кубка Украины
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Пятница, 13 марта 2020, 13:33
В полуфинале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" встретится с ужгородским "Минаем".
Источник: пресс-служба столичного клуба
Детали: 13 марта в Доме футбола прошла процедура жеребьевки 1/2 финала.
Соперником киевского "Динамо" на этой стадии станет "Минай" (Ужгород). Поединок состоится на поле команды из первой лиги.
Во второй паре сойдутся "Мариуполь" и полтавская "Ворскла".
Полуфинальные матчи запланированы на 15 апреля (базовый день), а проведение финала – на 13 мая.
Украинская правда
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