Прямі переговори з ОРДЛО: В’ятрович написав заяву в СБУ, а Вакарчук вимагає пояснень

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович звернувся до СБУ, НАБУ і ДБР із заявою про державну зраду керівника Офісу президента Андрія Єрмака і екс-президента Леоніда Кучми, які підписали на переговорах ТКГ у Мінську документ, який передбачає прямі переговори з терористами, які окупували частину Донбасу.

Джерело: Володимир В’ятрович у facebook, Святослав Вакарчук у facebook

Дослівно у заяві: "Такі дії Єрмака і Кучми суперечать Конституції України й законам України і свідчать про підтримку ними дій держави-агресора, спрямованих на зняття з Росії відповідальності за агресію і окупацію українських територій, трактування цієї агресії та окупації як "внутрішнього конфлікту", а представників окупаційних органів як буцімто представників окремих районів Донецької та Луганської областей".

Деталі: У документі підкреслюється, що українське законодавство та рішення міжнародних судів і організацій визначають російську агресію і окупацію територій Донбасу та Криму як міждержавний конфлікт.

В’ятрович констатує у заяві, що дії Єрмака і Кучми містять ознаки злочину, передбаченого статтею 111 КК України – державна зрада.

Нардеп вимагає відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради, вчиненої Єрмаком і Кучмою, і розслідувати причетність до цього інших посадовців, зокрема, президента України Володимира Зеленського.

Водночас, народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук звернувся до Зеленського із вимогою пояснити, що за документ про "консультативну раду" підписали у Мінську представники України в ТКГ.

Пряма мова Вакарчука: "Я вимагаю від президента надати офіційне пояснення щодо цього документа.

Що саме було підписано в Мінську?

Яка позиція влади і особисто президента щодо прямих переговорів з посібниками окупантів, яких контролює Москва?

Від себе додам. Прямих переговорів з представниками окупаційного режиму не може бути. "Голос" і я особисто зробимо все можливе, щоб цього не сталося".

Що було раніше: Інтернет-видання "Дзеркало тижня" повідомило, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій передбачаються прямі переговори між представниками окупаційної влади ОРДЛО та українською стороною.

Згідно з опублікованим ЗМІ текстом документа, до цієї ради мають входити 10 представників від України і 10 представників від ОРДЛО, а також по одному представнику від Росії, Франції, Німеччини та ОБСЄ.

В протоколі від 11 березня відзначається, що рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

Чому це важливо: Росія 6 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі військовою технікою та силами регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі в агресії та називає війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом України". Кремль постійно схиляє офіційний Київ до безпосередніх переговорів із бойовиками.

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