Прямые переговоры с ОРДЛО: Вятрович написал заявление в СБУ, а Вакарчук требует объяснений
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с заявлением о государственной измене руководителя Офиса президента Андрея Ермака и экс-президента Леонида Кучмы, которые подписали на переговорах ТКГ в Минске документ, предусматривающий прямые переговоры с террористами, которые оккупировали часть Донбасса.
Источник: Владимир Вятрович в facebook, Святослав Вакарчук у facebook
Дословно в заявлении: "Такие действия Ермака и Кучмы противоречат Конституции Украины и законам Украины и свидетельствуют о поддержке ими действий государства-агрессора, направленных на снятие с России ответственности за агрессию и оккупацию украинских территорий, трактовку этой агрессии и оккупации как "внутреннего конфликта", а представителей оккупационных органов как будто бы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Детали: В документе подчеркивается, что украинское законодательство и решения международных судов и организаций определяют российскую агрессию и оккупацию территорий Донбасса и Крыма как межгосударственный конфликт.
Вятрович отмечает в заявлении, что действия Ермака и Кучмы содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины – государственная измена.
Нардеп требует открыть уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Ермаком и Кучмой, и расследовать причастность к этому других должностных лиц, в частности, президента Украины Владимира Зеленского.
В то же время, народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук обратился к Зеленскому с требованием объяснить, что за документ о "консультативном совете" подписали в Минске представители Украины в ТКГ.
Прямая речь Вакарчука: "Я требую от президента предоставить официальное объяснение относительно этого документа.
Что именно было подписано в Минске?
Какова позиция власти и лично президента относительно прямых переговоров с пособниками оккупантов, которых контролирует Москва?
От себя добавлю. Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть. "Голос" и я лично сделаем все возможное, чтобы этого не произошло".
Что было раньше: Интернет-издание "Зеркало недели" сообщило, что в Минске подписано соглашение о создании консультативного совета, в котором предусматриваются прямые переговоры между представителями оккупационной власти ОРДЛО и украинской стороной.
Согласно опубликованному СМИ тексту документа, в этот совет должны входить 10 представителей от Украины и 10 представителей ОРДЛО, а также по одному представителю от России, Франции, Германии и ОБСЕ.
В протоколе от 11 марта отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.
Почему это важно: Россия 6 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе военной техникой и силами регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в агрессии и называет войну на Донбассе "внутренним конфликтом Украины". Кремль постоянно склоняет официальный Киев к непосредственным переговорам с боевиками.
Предыстория:
- Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией, длится с весны 2014 года. Для его урегулирования создана Трехсторонняя контактная группа, которая работает в Минске (Беларусь).
- Минские соглашения включают в себя Минский протокол от 5 сентября 2014 года (первые договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске о временном перемирии на востоке Украины) и Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола от 12 февраля 2015 года.
- Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 одобрил этот комплекс мер.