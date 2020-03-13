Поновлений прокурор Києва, поки боровся за посаду, купив 4 елітні квартири
Поновлений після люстрації прокурор Києва Сергій Юлдашев встиг придбати чотири коштовні квартири у Києві і Дніпрі, поки боровся в суді за повернення посади.
Джерело: "Слідство.Інфо"
Деталі: 10 березня Юлдашев повернувся на посаду прокурора Києва. Він тут працював до 2015 року, поки його не люстрували за керівні посади при Януковичі. Проте Юлдашев звернувся до суду, виграв його, а відтак —поновився.
Як з'ясувало "Слідство.Інфо", Юлдашев та члени його родини протягом останніх років купили 7 квартир у престижних житлових комплексах Києва та Дніпра, а також придбали кілька нових автомобілів. За останні роки статки прокурора і його родичів поповнилися щонаймеше на 2 мільйони доларів.
Зокрема, у 2018 році люстрований прокурор придбав одразу 3 квартири в Києві на Печерських пагорбах, в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці PecherSky. За оцінками журналістів-розслідувачів, ці помешкання коштують близько 1 мільйона доларів.
Того ж року Юлдашев придбав квартиру в Дніпрі на майже 120 квадратів. Вона також розташована в престижному комплексі в центрі міста. Її вартість коливається від 150 до 170 тисяч доларів. В Дніпрі Юлдашев тривалий час жив та працював у місцевій прокуратурі.
У 2015 році квартиру на майже 90 квадратних метрів в новобудові придбав батько прокурора. Він є науковцем, а нещодавно став помічником народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя", а колись заступника генпрокурора Рената Кузьміна.
У тому ж 2015 році нову квартиру купила колишня дружина прокурора — Альона Юлдашева. Одразу після розлучення вона придбала апартаменти площею 122 квадратних метри поблизу центру столиці.
Найбільша квартира оформлена на маму прокурора Ірину Юлдашеву. Це — апартаменти на 242 квадратних метри також в столичній новобудові. Юлдашева придбала її одразу після першого призначення сина на посаду прокурора Києва в 2014 році. Її син зазначав цю квартиру місцем свого проживання.
Також відомо, що у 2015 році, після звільнення сина з прокуратури, Ірина Юлдашева позичила жительці Дніпра понад мільйон доларів.
Загалом у період з 2014 по 2019 рік Юлдашев та члени його родини придбали сім квартир у новобудовах Києва та Дніпра, а також кілька автівок. За підрахунками журналістів "Слідства.Інфо", вартість цього майна сягає двох мільйонів доларів.
Більша частина майна Юлдашева з’явилася незабаром після того, як він пішов з посади. У 2018-2019 роках він вів бізнес — був співзасновником двох компаній, які спеціалізуються на нерухомості. Проте з кінця минулого року він уже не володіє фірмами. Ексдружина прокурора офіційно не має бізнесу, який міг би пояснити високі статки.
Мама прокурора є підприємцем, проте в бізнесі вона лише близько двох років — з 2018-го.
Передісторія:
- 24 березня 2015 року прокурор Києва Сергій Юлдашев був звільнений згідно з законом про очищення влади. Юлдашев підпадав під люстрацію, бо у 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області.
- 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення, за яким закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.
- Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.
- У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.
- Велика палата Європейського суду не задовольнила запит української сторони. 25 лютого постанова ЄСПЛ набула чинності.
- 25 лютого 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив на посаді Юлдашева.
- Після цього Юлдашева на посаді поновив своїм наказом на той час генпрокурор Руслан Рябошапка.