Восстановленный прокурор Киева, пока боролся за должность, купил 4 элитные квартиры
Восстановленный после люстрации прокурор Киева Сергей Юлдашев успел приобрести четыре дорогие квартиры в Киеве и Днепре, пока боролся в суде за возвращение должности.
Источник: "Слідство.Інфо"
Детали: 10 марта Юлдашев вернулся на должность прокурора Киева. Он здесь работал до 2015 года, пока его не люстрировали за руководящие должности при Януковиче. Однако Юлдашев обратился в суд, выиграл его, а затем – восстановился.
Как выяснило "Слідство.Інфо", Юлдашев и члены его семьи в течение последних лет купили 7 квартир в престижных жилых комплексах Киева и Днепра, а также приобрели несколько новых автомобилей. За последние годы состояние прокурора и его родственников пополнились минимум на 2 миллиона долларов.
В частности, в 2018 году люстрированый прокурор приобрел сразу 3 квартиры в Киеве на Печерских холмах, в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы PecherSky. По оценкам журналистов-расследователей, эти помещения стоят около 1 миллиона долларов.
В том же году Юлдашев приобрел квартиру в Днепре почти на 120 квадратов. Она также расположена в престижном комплексе в центре города. Ее стоимость колеблется от 150 до 170 тысяч долларов. В Днепре Юлдашев долгое время жил и работал в местной прокуратуре.
В 2015 году квартиру почти на 90 квадратных метров в новострое приобрел отец прокурора. Он - ученый, а недавно стал помощником народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", а некогда заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.
В том же 2015 году новую квартиру купила бывшая жена прокурора - Алена Юлдашева. Сразу после развода она приобрела апартаменты площадью 122 квадратных метра вблизи центра столицы.
Самая большая квартира оформлена на маму прокурора Ирину Юлдашеву. Это - апартаменты на 242 квадратных метра также в столичной новостройке. Юлдашева приобрела ее сразу после первого назначения сына на должность прокурора Киева в 2014 году. Ее сын отметил эту квартиру местом своего жительства.
Также известно, что в 2015 году, после увольнения сына из прокуратуры, Ирина Юлдашева одолжила жительнице Днепра более миллиона долларов.
Всего в период с 2014 по 2019 год Юлдашев и члены его семьи приобрели семь квартир в новостройках Киева и Днепра, а также несколько автомобилей. По подсчетам журналистов "Слідства.Інфо", стоимость этого имущества достигает двух миллионов долларов.
Большая часть имущества Юлдашева появилась вскоре после того, как он ушел с должности. В 2018-2019 годах он вел бизнес - был соучредителем двух компаний, специализирующихся на недвижимости. Однако с конца прошлого года он уже не владеет фирмами. Экс-жена прокурора официально не имеет бизнеса, который мог бы объяснить высокие доходы.
Мама прокурора является предпринимателем, однако в бизнесе она всего около двух лет - с 2018-го.
Предыстория:
- 24 марта 2015 года прокурор Киева Сергей Юлдашев был уволен согласно закону об очищении власти. Юлдашев подпадал под люстрацию, потому что в 2013-2014 был зампрокурора Луганской области.
- 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение, согласно которому закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников.
- Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на госслужбе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятия должностей в Компартии до 1991 года.
- В январе 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.
- Большая палата Европейского суда не удовлетворила запрос украинской стороны. 25 февраля постановление ЕСПЧ вступило в силу.
- 25 февраля Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности Юлдашева.
- После этого Юлдашева восстановил в должности своим приказом в то время генпрокурор Руслан Рябошапка.