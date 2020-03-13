Восстановленный прокурор Киева, пока боролся за должность, купил 4 элитные квартиры

Восстановленный после люстрации прокурор Киева Сергей Юлдашев успел приобрести четыре дорогие квартиры в Киеве и Днепре, пока боролся в суде за возвращение должности.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: 10 марта Юлдашев вернулся на должность прокурора Киева. Он здесь работал до 2015 года, пока его не люстрировали за руководящие должности при Януковиче. Однако Юлдашев обратился в суд, выиграл его, а затем – восстановился.

Как выяснило "Слідство.Інфо", Юлдашев и члены его семьи в течение последних лет купили 7 квартир в престижных жилых комплексах Киева и Днепра, а также приобрели несколько новых автомобилей. За последние годы состояние прокурора и его родственников пополнились минимум на 2 миллиона долларов.

В частности, в 2018 году люстрированый прокурор приобрел сразу 3 квартиры в Киеве на Печерских холмах, в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы PecherSky. По оценкам журналистов-расследователей, эти помещения стоят около 1 миллиона долларов.

В том же году Юлдашев приобрел квартиру в Днепре почти на 120 квадратов. Она также расположена в престижном комплексе в центре города. Ее стоимость колеблется от 150 до 170 тысяч долларов. В Днепре Юлдашев долгое время жил и работал в местной прокуратуре.

В 2015 году квартиру почти на 90 квадратных метров в новострое приобрел отец прокурора. Он - ученый, а недавно стал помощником народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", а некогда заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

В том же 2015 году новую квартиру купила бывшая жена прокурора - Алена Юлдашева. Сразу после развода она приобрела апартаменты площадью 122 квадратных метра вблизи центра столицы.

Самая большая квартира оформлена на маму прокурора Ирину Юлдашеву. Это - апартаменты на 242 квадратных метра также в столичной новостройке. Юлдашева приобрела ее сразу после первого назначения сына на должность прокурора Киева в 2014 году. Ее сын отметил эту квартиру местом своего жительства.

Также известно, что в 2015 году, после увольнения сына из прокуратуры, Ирина Юлдашева одолжила жительнице Днепра более миллиона долларов.

Всего в период с 2014 по 2019 год Юлдашев и члены его семьи приобрели семь квартир в новостройках Киева и Днепра, а также несколько автомобилей. По подсчетам журналистов "Слідства.Інфо", стоимость этого имущества достигает двух миллионов долларов.

Большая часть имущества Юлдашева появилась вскоре после того, как он ушел с должности. В 2018-2019 годах он вел бизнес - был соучредителем двух компаний, специализирующихся на недвижимости. Однако с конца прошлого года он уже не владеет фирмами. Экс-жена прокурора официально не имеет бизнеса, который мог бы объяснить высокие доходы.

Мама прокурора является предпринимателем, однако в бизнесе она всего около двух лет - с 2018-го.

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