СБУ: українець "видавав" паспорти країн ЄС росіянам

Співробітники Служби безпеки України зупинили масштабну схему із незаконної легалізації росіян в Євросоюзі.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила функціонування масштабної схеми із протиправної легалізації громадян РФ на території Євросоюзу".

Деталі: За версією слідства, оборудку організував житель України.

Схема проходила у два етапи та відбувалася за участі посадовців органів юстиції однієї з європейських країн, а також іноземних адвокатів і нотаріусів.

Спочатку українець знаходив клієнтів на території Росії та виготовляв для замовників фальсифіковані документи, що дають право на отримання громадянства країни ЄС за прискореною процедурою.

Організатор оборудки забезпечував позитивний розгляд заявок через корупційні зв`язки зі співробітниками органів юстиції та адвокатами іноземної держави.

Як встановлено правоохоронцями, у такий спосіб легалізовували понад 100 росіян щомісяця.

Під час слідчих дій спецслужбовці вилучили докази злочину, зокрема матеріали з незаконної легалізації для більше тисячі громадян РФ та країн СНД.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає реформу Служби безпеки України.