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СБУ: украинец "выдавал" паспорта стран ЕС россиянам

Пятница, 13 марта 2020, 15:53
СБУ: украинец выдавал паспорта стран ЕС россиянам

Сотрудники Службы безопасности Украины остановили масштабную схему по незаконной легализации россиян в Евросоюзе.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила функционирование масштабной схемы противоправной легализации граждан РФ на территории Евросоюза".

Детали: По версии следствия, схему организовал житель Украины.

Схема проходила в два этапа при участии должностных лиц органов юстиции одной из европейских стран, а также иностранных адвокатов и нотариусов.

Сначала украинец находил клиентов на территории России и изготавливал для заказчиков фальсифицированные документы, дающие право на получение гражданства страны ЕС по ускоренной процедуре.

Организатор сделки обеспечивал положительное рассмотрение заявок через коррупционные связи с сотрудниками органов юстиции и адвокатами иностранного государства.

 

Как установили правоохранители, таким образом легализовали более 100 россиян ежемесячно.

Во время следственных действий спецназ изъял доказательства преступления, в том числе материалы по незаконной легализации для более тысячи граждан РФ и стран СНГ.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий реформу Службы безопасности Украины.

Украинская правда
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