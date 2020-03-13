СБУ: украинец "выдавал" паспорта стран ЕС россиянам

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Пятница, 13 марта 2020, 16:53

Сотрудники Службы безопасности Украины остановили масштабную схему по незаконной легализации россиян в Евросоюзе.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила функционирование масштабной схемы противоправной легализации граждан РФ на территории Евросоюза".

Детали: По версии следствия, схему организовал житель Украины.

Дополняется...

Украинская правда


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