СБУ: украинец "выдавал" паспорта стран ЕС россиянам
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Пятница, 13 марта 2020, 16:53
Сотрудники Службы безопасности Украины остановили масштабную схему по незаконной легализации россиян в Евросоюзе.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила функционирование масштабной схемы противоправной легализации граждан РФ на территории Евросоюза".
Детали: По версии следствия, схему организовал житель Украины.
Дополняется...
Украинская правда
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