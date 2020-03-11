Зеленський вніс законопроєкт про реформу СБУ

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Середа, 11 березня 2020, 16:14

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає реформу Служби безпеки України.

Джерело: веб-портал Верховної Ради

Деталі: Законопроєкт №3196 "про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" зареєстрований 10 березня

Проектом Закону передбачається викласти в новій редакції Закон України "Про Службу безпеки України" та внести зміни до низки законодавчих актів України з питань діяльності Служби безпеки України, зокрема: Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, законів "Про національну безпеку України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про військовий обов'язок і військову службу" тощо.

Документ має змінити правову регламентацію діяльності Служби безпеки України.

Зокрема, законопроєктом передбачено закріплення змісту ключових понять, що характеризують сферу державної безпеки та чітке визначення мети діяльності Служби безпеки України і її функцій та повноважень.

Також документ має на меті оптимізацію організаційно-штатної побудови Служби безпеки України. Зокрема, повне поетапне припинення комплектування Служби безпеки України військовослужбовцями та забезпечення її поступового перетворення у відомство, що комплектується особами зі спеціальними званнями.

Згідно із пояснювальною запискою законопроект спрямований на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України із забезпечення державної безпеки та приведення законодавства України, що регулює діяльність Служби безпеки України, у відповідність із сучасними викликами, потенційними і реальними загрозами державній безпеці України.

Також документ має привести СБУ у відповідність із Стратегією національної безпеки України, Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України, Воєнною доктриною України, а також рекомендаціями міжнародних та європейських партнерів України з питань реформування спеціальних служб внутрішньої безпеки, зокрема рекомендаціями ПАРЄ №№ 1402 (1999), 1466 (2005) та 1713 (2005).

Теми: СБУ реформи Зеленський Баканов


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