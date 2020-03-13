"Белавіа" скасувала рейси в Україну через коронавірус

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П'ятниця, 13 березня 2020, 18:20

Авіакомпанія "Белавіа" скасовує польоти в Україну через пандемію нового коронавирусу.

Джерело: сайт компанії

Деталі: Скасовані чотири рейси між Харковом і Мінськом. Польоти припинені до 17 квітня.

Крім України компанія скасувала деякі рейси в Азербайджан, Вірменію, Бельгію, Велику Британію, Угорщину, Німеччину, Грузію, Казахстан, Латвію, Литву, Молдову, Росію, Сербію, Швейцарію, Швецію, Фінляндію, Францію, Чехію та Естонію.

 

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Нагадаємо: Через пандемію коронавірусу у світі Україна на 2 тижні закриває кордон для іноземних громадян.

Українська правда
Теми: карантин коронавірус авіа


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