"Белавіа" скасувала рейси в Україну через коронавірус

Авіакомпанія "Белавіа" скасовує польоти в Україну через пандемію нового коронавирусу.

Джерело: сайт компанії

Деталі: Скасовані чотири рейси між Харковом і Мінськом. Польоти припинені до 17 квітня.

Крім України компанія скасувала деякі рейси в Азербайджан, Вірменію, Бельгію, Велику Британію, Угорщину, Німеччину, Грузію, Казахстан, Латвію, Литву, Молдову, Росію, Сербію, Швейцарію, Швецію, Фінляндію, Францію, Чехію та Естонію.

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