"Белавиа" отменила рейсы в Украину через коронавирус

Авиакомпания "Белавиа" отменяет полеты в Украину из-за пандемии нового коронавируса.

Источник: сайт компании

Детали: Отменены четыре рейса между Харьковом и Минском. Полеты прекращены до 17 апреля.

Кроме Украины компания отменила некоторые рейсы в Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Сербию, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию.

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Напомним: Из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан.