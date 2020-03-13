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"Белавиа" отменила рейсы в Украину через коронавирус

Пятница, 13 марта 2020, 17:20
Белавиа отменила рейсы в Украину через коронавирус

Авиакомпания "Белавиа" отменяет полеты в Украину из-за пандемии нового коронавируса.

Источник: сайт компании

Детали: Отменены четыре рейса между Харьковом и Минском. Полеты прекращены до 17 апреля.

Кроме Украины компания отменила некоторые рейсы в Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Сербию, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию. 

 

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Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Напомним: Из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусавиа
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