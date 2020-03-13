З підозрою на коронавірус госпіталізували ще двох українців

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П'ятниця, 13 березня 2020, 18:55

У Чернівецькій області госпіталізували двох хворих, у яких підозрюють Covid-19.

Джерело: повідомлення Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook

Дослівно: "Ще 2 осіб із підозрою на коронавірус госпіталізовано сьогодні, 13 березня, до обласної клінічної лікарні".

Деталі: Хворі мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де зафіксовано випадки Covid-19.

За даними ОДА, всього станом на 18:00 13 березня в області госпіталізовано 8 осіб із підозрою на коронавірус.

Передісторія:

  • В Україні зараз дві людини хворіють на Covid-19, обидві в Чернівецькій області.
  • 13 березня на Житомирщині померла 71-річна жінка з коронавірусом. Це перша зареєстрована смерть від Covid-19 в Україні.

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Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Чернівецька область


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