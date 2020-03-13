З підозрою на коронавірус госпіталізували ще двох українців
П'ятниця, 13 березня 2020, 17:55
У Чернівецькій області госпіталізували двох хворих, у яких підозрюють Covid-19.
Джерело: повідомлення Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook
Дослівно: "Ще 2 осіб із підозрою на коронавірус госпіталізовано сьогодні, 13 березня, до обласної клінічної лікарні".
Деталі: Хворі мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де зафіксовано випадки Covid-19.
За даними ОДА, всього станом на 18:00 13 березня в області госпіталізовано 8 осіб із підозрою на коронавірус.
Передісторія:
- В Україні зараз дві людини хворіють на Covid-19, обидві в Чернівецькій області.
- 13 березня на Житомирщині померла 71-річна жінка з коронавірусом. Це перша зареєстрована смерть від Covid-19 в Україні.
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Українська правда