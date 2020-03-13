С подозрением Covid-19 госпитализировали еще двух украинцев

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Пятница, 13 марта 2020, 18:55

В Черновицкой области госпитализировали двух больных, у которых подозревают Covid-19.

Источник: сообщение Черновицкой областной государственной администрации в Facebook

Дословно: "Еще 2 человека с подозрением коронавируса госпитализированы сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу".

Детали: Больные имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи Covid-19.

По данным ОГА, всего по состоянию на 18:00 13 марта в области госпитализированы 8 человек с подозрением коронавируса.

Предыстория:

  • В Украине сейчас два человека болеют Covid-19, оба в Черновицкой области.
  • 13 марта на Житомирщине умерла 71-летняя женщина с коронавирусом. Это первая зарегистрированная смерть от Covid-19 в Украине.

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Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Черновицкая область


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