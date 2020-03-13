Перша людина померла від коронавірусу в Україні
У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком COVID-19.
Джерело: Телеграм-канал МОЗ, присвячений епідемії коронавіруса
Дослівно: "71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла. МОЗ України висловлює співчуття рідним".
Деталі: Близькі родичі жінки, та люди, з якими вона контактувала, перебувають під наглядом лікарів.
В МОЗ зазначили, що померла жінка знаходилася в групі ризику – була похилого віку.
Довідка МОЗ: У зоні найменшого ризику в Україні перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%.
для 40-49-річних - 0,3%;
для 50-59-річних - 1,3%;
для 60-69-річних - 3,4%,
для 70-79-річних - 7,8%.
У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.
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Передісторія:
- Літня жінка з Радомишля на Житомирщині виявила симптоми хвороби 3 березня, до цього вона повернулася з Польщі. 12 березня її госпіталізували у стані середньої тяжкості, жінка вже мала двостороннє запалення легень. 13 березня хвору підключили до апарату штучного дихання.
- При цьому 8 березня пенсіонерка ходила в церкву
- У Радомишлі ввели надзвичайний стан: призупинено рух транспорту, закрито ринки, людям на в’їзді та виїзді з міста мають міряти температуру.
- Через пандемію коронавірусу у світі Україна на 2 тижні закриває кордон для іноземних громадян.