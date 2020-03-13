Очільник МВС Австралії захворів на коронавірус

Міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Датон повідомив, що в нього виявили новий коронавірус.

Джерело: повідомлення Датона у Twitter

Деталі: Вранці 13 березня міністр прокинувся з температурою та болем у горлі. Датон здав тест на новий коронавірус, і після обіду йому повідомили, що результат позитивний.

Голова МВС Австралії запевняє, що наразі почувається добре.

Нагадаємо: 12 березня стало відомо, що прем'єр Канади Джастін Трюдо самоізолюється через пандемію коронавірусу.