Глава МВД Австралии заболел на коронавирус
Пятница, 13 марта 2020, 18:31
Министр внутренних дел Австралии Питер Датон сообщил, что у него обнаружили новый коронавирус.
Источник: сообщение Датона в Twitter
Детали: Утром 13 марта министр проснулся с температурой и болью в горле. Датон сдал тест на новый коронавирус, и после обеда ему сообщили, что результат положительный.
Глава МВД Австралии уверяет, что сейчас чувствует себя хорошо.
March 13, 2020
Напомним: 12 марта стало известно, что премьер Канады Джастин Трюдо самоизолируется из-за пандемии коронавируса.