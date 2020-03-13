Глава МВД Австралии заболел на коронавирус

Министр внутренних дел Австралии Питер Датон сообщил, что у него обнаружили новый коронавирус.

Источник: сообщение Датона в Twitter

Детали: Утром 13 марта министр проснулся с температурой и болью в горле. Датон сдал тест на новый коронавирус, и после обеда ему сообщили, что результат положительный.

Глава МВД Австралии уверяет, что сейчас чувствует себя хорошо.

Напомним: 12 марта стало известно, что премьер Канады Джастин Трюдо самоизолируется из-за пандемии коронавируса.